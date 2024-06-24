Premier Lig ekibi Barış Alper Yılmaz'a kanca attı

24 Haziran 2024 13:14 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 13:21

Avrupa devlerinin gözü, EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla mücadele eden Barış Alper Yılmaz'ın üzerinde...

BARIŞ ALPER'E BRİGHTON KANCASI

İngiliz The Telegraph'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Brighton'ın Fabian Hürzeler'in göreve gelmesinin ardından Barış Alper Yılmaz transferi için ciddi adaylardan biri olacağı ifade edildi.

Haberde, 3-4-3 dizilimini tercih eden Hürzeler'in sisteminde Barış Alper Yılmaz'ın çok yönlülüğünün büyük fark oluşturacağı ve bu oyun düzeni için biçilmiş kaftan olduğu kaydedildi.

Barış Alper Yılmaz kalitesinde bir futbolcunun takım dinamiklerini canlandırabileceği belirtilirken kadroda ciddi bir forma rekabetine neden olacağı da belirtildi.

57 MAÇTA 7 GOL-12 ASİST

Barış Alper Yılmaz geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 57 maçta forma giydi.

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro civarında gösterilen 24 yaşındaki milli futbolcu, 57 maçta 7 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.