PSG, Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan etti!

Ligue 1'de Angers'i 1-0 yenen PSG, bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 28. haftasında Paris Saint-Germain evinde karşılaştığı Angers'i mağlup etti ve şampiyon oldu.