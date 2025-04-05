Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ipleri kopardı: Ole Gunnar Solskjaer'in büyük ikilemi!

Ersin Destanoğlu için Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer tarafından kritik bir karar verilecek. Genç kaleci Ersin Destanoğlu, Beşiktaş-Göztepe maçında ayrılma kararı aldı ve Ole Gunnar Solskjaer'e de bu durumdan bahsetti.

Ersin Destanoğlu için Beşiktaş hikâyesine ara verme zamanı geldi gibi duruyor. Beşiktaş-Göztepe maçının ardından Ole Gunnar Solskjaer'e ayrılmak istediğini belirten Ersin Destanoğlu için Norveçli hocadan kritik bir karar gelecek. Zira Ole Gunnar Solskjaer izin vermese bile kriz süreci yönetim tarafından da ele alınacak gibi duruyor.

ERSİN DESTANOĞLU İÇİN BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER SÜRECİ

Ersin Destanoğlu'nun yeterli forma süresi bulamaması ve üzerine de Beşiktaş-Göztepe maçında sürekli ıslıklanması, 24 yaşındaki genç kaleci için sabır anlamında yolun sonunu getirdi. Halihazırda düzenli oynamayan ve doğal olarak da form sıkıntıları yaşayan Ersin Destanoğlu, Göztepe maçının akabinde Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile konuştu ve ayrılık ihtimalinin kendisi için cazip olabileceğinden bahsetti! Norveçli hoca için Mert Günok ve Ersin Destanoğlu gibi iki tane potansiyelli kaleciye sahip olmak avantaj sebebiyken, 24 yaşındaki file bekçisinin en azından kiralık olarak ayrılması bekleniyor... Ayrıca da yaşananlardan hareketle Solskjaer değilse bile yönetimin bu sürece onay vereceği düşünülüyor, zira Ersin için epey kaotik bir dönem söz konusu.

MERT GÜNOK İLE SÖZLEŞME UZATILMIŞTI

Mert Günok'un performansından memnun olan Beşiktaş, 36 yaşındaki deneyimli kaleciyle sözleşme uzatmış ve kaleyi tekrar Mert'e emanet etmişti.

ERSİN DESTANOĞLU KİRALIK GİDİP FORM TUTABİLİR

Halihazırda Avrupa'dan da pek çok talibi olan yetenekli eldiven, Mert Günok'un başrolde olduğu süreçte kiralanmaya ve daha güçlü bir şekilde Beşiktaş'a geri dönmeye olumlu yaklaşıyor.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 11 maça çıkan ve 630 dakika sahada kalan Ersin, bu süreçte 11 gol yedi ve 2 maçta ise kalesini tamamen kapattı.