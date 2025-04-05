Galatasaray'da Okan Buruk ayrılığı: Süper Lig'de ters köşe!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk'un gelecek yaz Galatasaray'dan ayrılabileceğini duyuran İngiliz basını, başarılı çalıştırıcı için yeni rotanın Avrupa olduğunu ifade etti.

Galatasaray'da Okan Buruk ile ilgili kritik bir gelişme gündeme geldi. Son olarak Fenerbahçe derbisini de kazanan Okan Buruk, iddiaya göre Galatasaray'dan ayrılacak ve Avrupa'da yeni bir maceraya yelken açacak.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK AYRILIĞI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; sarı kırmızılı ekiple Trendyol Süper Lig'deki üst üste üçüncü şampiyonluğu için uğraşırken, İngiltere basınından herkesi şaşırtan bir iddia gündeme geldi! Galatasaray'daki başarılı performansıyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çeken Okan Buruk'un, an itibarıyla Premier Lig'deki birkaç ekibin listesinde olduğu ve ön araştırmalar yapıldığı duyuruldu. Habere göre Galatasaray ile üçüncü şampiyonluğuna çok yakın olan Okan hoca, sezonun bitmesiyle birlikte Avrupa'da yeni bir hikâyeye başlayabilir.

OKAN BURUK İÇİN MANCHESTER UNITED İDDİASI!

Erik ten Hag'ın İngiliz devinden ayrılma ihtimalinin olduğu dönemde, Manchester United için araştırılan adaylardan birinin de Okan Buruk olduğu söylenmiş ama daha sonra Ruben Amorim ile anlaşılmıştı.

OKAN BURUK'UN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'ın başına geldiği günden bu yana 140 maça çıkan Okan Buruk; 100 galibiyet, 22 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Genç çalıştırıcı, ayrıca bu dönemde iki kez lig şampiyonluğu ve bir kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.