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 | Burak Ayaydın

Oğuz Aydın'a İtalyan kancası: Fenerbahçe'ye resmen transfer teklifi geldi!

Fenerbahçe'nin yıldızı Oğuz Aydın için transferde hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçeli Oğuz Aydın ile uzun zamandır ilgilenen Ajax'tan sonra şimdi de Napoli devreye girdi ve oyuncu için ön araştırmalara başladı.

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Oğuz Aydın'a İtalyan kancası: Fenerbahçe'ye resmen transfer teklifi geldi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 11:21

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için sansasyonel bir transfer gelişmesi yaşandı. Oğuz Aydın ile uzun zamandır ilgilenen Ajax'ın haricinde, şimdi de Napoli devreye girdi ve Fenerbahçe tarafından oyuncu için bilgi istedi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise halihazırda Oğuz Aydın ile ilgilenen başka takımlar da var.

FENERBAHÇE OĞUZ AYDIN İÇİN TRANSFER TEKLİFİ ALDI

Fenerbahçeli Oğuz Aydın performansını yükselttikçe Avrupa'dan olan ilgiler de somutlaşıyor. Sezon başında Corendon Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın, Jose Mourinho yönetiminde istikrarlı bir performans göstermiş ve A Milli Takım seviyesine kadar yükselmişti. Süreçten hareketle oyuncuyu uzun zamandır takip eden Ajax; transfer için uygun zemin ararken, şimdi de devreye İtalya ekibi Napoli girdi ve Fenerbahçe'den direkt olarak bilgi istedi! Oğuz Aydın'ın maliyetini soran Napoli, doğru bir yatırım yapma planından hareketle an itibarıyla araştırmalarına hız verdi.

Oğuz Aydın'a İtalyan kancası: Fenerbahçe'ye resmen transfer teklifi geldi!

OĞUZ AYDIN UZUN ZAMANDIR AJAX TARAFINDAN İSTENİYOR

Corendon Alanyaspor günlerinden bu yana Oğuz Aydın ile yakından ilgilenen Ajax, Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle transferi bitirememişti. Akabinde ise milli oyuncunun Fenerbahçe'deki gelişiminden memnun olan Ajax, Fenerbahçe'ye yüklü bir meblağ teklif etmeye hazırlanıyordu ama Napoli'nin devreye girmesiyle tüm planlar alt üst oldu ve ince hesaplar başladı.

OĞUZ AYDIN İÇİN BAŞKA KULÜPLERİN DE İLGİSİ VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ajax ve Napoli dışında da Avrupa'dan Oğuz Aydın için talepler var.

Oğuz Aydın'a İtalyan kancası: Fenerbahçe'ye resmen transfer teklifi geldi!

OĞUZ AYDIN'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 21 maça çıkan Oğuz Aydın; 6 gol ve 6 asistlik önemli bir katkı sağlarken, ayrıca milli oyuncunun pek çok pozisyonda oynayabiliyor olması da Avrupa ekipleri için transfer sürecinde önemli bir faktör olarak görülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE OĞUZ AYDIN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Oğuz Aydın'ın Avrupa'ya transferinden 20 milyon Euro civarında bir gelir bekleyen sarı lacivertli yönetim, milli oyuncu için Corendon Alanyaspor'a 6 milyon Euro ödemişti.
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#Napoli
#Napoli
#oğuz aydın
#oğuz aydın
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferi
#Ajax
#Spor
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