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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi! Transfer için geri sayım başladı

İlkay Gündoğan ile yakından ilgilenen Galatasaray'a büyük müjde geldi. İlkay Gündoğan ile karşılıklı anlaşmaya varan Manchester City, yıldız orta sahanın transferine resmen izin verdi ve Galatasaray adına kritik süreç başladı.

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Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi! Transfer için geri sayım başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 10:06

İlkay Gündoğan'dan Galatasaray'a müjde geldi. Uzun zamandır Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan, Manchester City ile karşılıklı anlaşmaya vardı ve transferin önündeki tüm engeller kalktı. İngiliz basınına göre sansasyonel transfer için geri sayım başladı.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY'A TRANSFER OLUYOR

İlkay Gündoğan transferinde uzun zaman sonra ilk kez ciddi anlamda aşama kaydedildi. Manchester City ve İlkay Gündoğan arasındaki belirsizliğin sona erdiği süreç, Galatasaray adına transfer müjdesinin de habercisi oldu! İngiliz basını iki tarafın anlaşmasını duyururken, İlkay Gündoğan için de Galatasaray ile söz kesmesinin an meselesi olduğunu belirtti. Ayrıca başka talipleri de olan İlkay'ın, Galatasaray'a transferine öncelik verdiği ve büyük ihtimalle önümüzdeki yaz sarı kırmızılı formayı giyeceği düşünülüyor. Deneyimli orta saha, daha önce de pek çok kez Türkiye'de oynamak istediğini ifade etmişti.

Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi! Transfer için geri sayım başladı

İLKAY GÜNDOĞAN VE GALATASARAY

Halihazırda orta sahadaki dengesiz performansları sona erdirmek isteyen Galatasaray yönetimi, oyun aklıyla ve tecrübesiyle orta sahayı kumanda etmesini beklediği İlkay Gündoğan için transfer sürecini ivedi ilerletiyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN BU SEZON PERFORMANSI

Manchester City formasıyla bu sezon 41 maça çıkan İlkay Gündoğan, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Bu süreçte 2547 dakika sahada kalan Gündoğan, Pep Guardiola'nın tasarladığı büyük kadro değişimiyle birlikte Manchester City'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a İlkay Gündoğan müjdesi! Transfer için geri sayım başladı

Sıkça Sorulan Sorular

İLKAY GÜNDOĞAN'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Deneyimli orta saha, 2025 Haziran sonu itibarıyla serbest statüsünde olmuş olacak.
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ETİKETLER
#ilhan gündoğan
#ilkay gündoğan
#ilker gündoğan
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Spor
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