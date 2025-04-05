Beşiktaş'ın da istediği Mats Hummels'in geleceği resmen belli oldu: Sözleşmesi bitiyordu!

Beşiktaş ile de anılan Mats Hummels sezon sonu için planlarını netleştirdi. Uzun zamandır Beşiktaş başta olmak üzere Avrupa'dan pek çok takımın radarında olan Mats Hummels, kariyeri için sürpriz bir karar aldı.

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Mats Hummel, Roma ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte futbola veda etmeye hazırlanıyor. Halihazırda pek çok talibi olan Alman stoper Mats Hummels, başka bir takımla devam etmek yerine futboldan emekli olmaya karar verdi.

BEŞİKTAŞ'IN DA İSTEDİĞİ MATS HUMMELS TEŞEKKÜR ETTİ

36 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Roma, Boruissia Dortmund, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nı etiketleyerek "Danke, Grazie, Thank you" notunu düştü. Beşiktaş başta olmak üzere Avrupa'da pek çok talibi olan deneyimli savunmacının, en az bir transfer daha yapması ve futbola devam etmesi bekleniyordu.

https://x.com/matshummels/status/1908181072371650952

BU SEVİYEDE BÜYÜK İSTİKRAR

Kariyeri boyunca 797 resmi maçta mücadele eden Hummels, 65 gol ve 39 asist yaptı.