Victor Boniface Galatasaray formasını giydi: Victor Osimhen'i de etiketleyerek paylaşımda bulundu!

Victor Osimhen ile Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaş olan Victor Boniface, Galatasaray formasını giydi ve sosyal medyadan paylaşım yaptı. Victor Osimhen'i de paylaşımına etkileyen Victor Boniface, bu hareketiyle futbol dünyasında çok ses getirdi.

Victor Osimhen'in milli takımdan yakın arkadaşı olan Victor Boniface'den Galatasaray formalı paylaşım geldi. Galatasaray formasını giyen ve Victor Osimhen'i etiketleyerek paylaşım yapan Victor Boniface, sarı kırmızılı taraftarlar arasında transfer dedikodularını başlattı.

VICTOR BONIFACE GALATASARAY FORMASINI GİYDİ

Bu hareketiyle futbol dünyasında çok ses getiren yıldız golcü, milli takım arkadaşı Victor Osimhen ile arada bu tarz etkileşimlerde bulunuyor ve sosyal medyada samimi bir dil kullanıyor. Son olarak Galatasaray formasıyla paylaşım yapan Bayer Leverkusenli hücumcu, her zamanki gibi yine Victor Osimhen'i de paylaşıma etiketledi.

NİJERYALI GOLCÜNÜN BAYER LEVERKUSEN PERFORMANSI

Alman ekibiyle bu sezon 24 maça çıkan Boniface, 1302 dakika sahada kaldı ve 11 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.