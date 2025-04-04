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 | Burak Ayaydın

Victor Boniface Galatasaray formasını giydi: Victor Osimhen'i de etiketleyerek paylaşımda bulundu!

Victor Osimhen ile Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaş olan Victor Boniface, Galatasaray formasını giydi ve sosyal medyadan paylaşım yaptı. Victor Osimhen'i de paylaşımına etkileyen Victor Boniface, bu hareketiyle futbol dünyasında çok ses getirdi.

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Victor Boniface Galatasaray formasını giydi: Victor Osimhen'i de etiketleyerek paylaşımda bulundu!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 17:01

Victor Osimhen'in milli takımdan yakın arkadaşı olan Victor Boniface'den Galatasaray formalı paylaşım geldi. Galatasaray formasını giyen ve Victor Osimhen'i etiketleyerek paylaşım yapan Victor Boniface, sarı kırmızılı taraftarlar arasında transfer dedikodularını başlattı.

Victor Boniface Galatasaray formasını giydi: Victor Osimhen'i de etiketleyerek paylaşımda bulundu!

VICTOR BONIFACE GALATASARAY FORMASINI GİYDİ

Bu hareketiyle futbol dünyasında çok ses getiren yıldız golcü, milli takım arkadaşı Victor Osimhen ile arada bu tarz etkileşimlerde bulunuyor ve sosyal medyada samimi bir dil kullanıyor. Son olarak Galatasaray formasıyla paylaşım yapan Bayer Leverkusenli hücumcu, her zamanki gibi yine Victor Osimhen'i de paylaşıma etiketledi.

Victor Boniface Galatasaray formasını giydi: Victor Osimhen'i de etiketleyerek paylaşımda bulundu!

NİJERYALI GOLCÜNÜN BAYER LEVERKUSEN PERFORMANSI

Alman ekibiyle bu sezon 24 maça çıkan Boniface, 1302 dakika sahada kaldı ve 11 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

BONIFACE İÇİN HANGİ TAKIMIN ADI GEÇİYOR?
24 yaşındaki golcü, uzun süredir Borussia Dortmund ile anılıyor.
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ETİKETLER
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#victor osimhen
#Transfer Haberleri
#victor boniface
#Spor
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