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 | Burak Ayaydın

Galatasaray Rıza Çalımbay'ın Türk golcüsünü istiyor: Transfer resmen duyuruldu!

Galatasaray'da yeni transfer hedefi olarak Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'undan Bekir Turaç Böke gündeme alındı. Kadrodaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Galatasaray, Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'undan Bekir Turaç Böke için ön araştırmalara başladı.

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Galatasaray Rıza Çalımbay'ın Türk golcüsünü istiyor: Transfer resmen duyuruldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 13:30

Galatasaray forvet takviyesi için Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'undan Bekir Turaç Böke'yi ilk hedef olarak belirledi. Bekir Turaç Böke için araştırmalara başlayan Galatasaray, Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'undan transfer görüşmeleri için randevu talep etmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA YENİ GÜNDEM: RIZA ÇALIMBAY'IN SİVASSPOR'UNDAN BEKİR TURAÇ BÖKE TRANSFERİ

Galatasaray, son dönemdeki performansıyla ön plana çıkan Bekir Turaç Böke için nabız yokluyor. Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'unda daha çok hamle oyuncusu olarak kullanılan Bekir Turaç Böke, an itibarıyla sarı kırmızılı yönetimin transfer listesine girdi! Yağız Sabuncuoğlu'nun duyurduğu habere göre A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yakından takip ettiği 25 yaşındaki hücumcu, transfer görüşmelerinin olumlu geçmesiyle birlikte gelecek yaz Galatasaray'a katılacak gibi görünüyor.

Galatasaray Rıza Çalımbay'ın Türk golcüsünü istiyor: Transfer resmen duyuruldu!

RIZA ÇALIMBAY'IN ÖĞRENCİSİ BEKİR TURAÇ BÖKE'NİN SİVASSPOR İLE PERFORMANSI

Bu sezon Sivasspor formasıyla 25 maça çıkan ve 773 dakika sahada kalan Bekir Turaç Böke, 5 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Kötü bir lig yılı geçiren Sivasspor'da önemli skorlar üreten Bekir Turaç Böke, gerçek potansiyeline yakınlaşmasıyla birlikte hem Galatasaray'ın hem de Vincenzo Montella'nın radarına takıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

BEKİR TURAÇ BÖKE'NİN SİVASSPOR İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Son dönemde çıkışa geçen hücumcunun 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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#sivasspor
#rıza çalımbay
#Galatasaray Transferleri
#Bekir Turaç Böke
#Spor
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