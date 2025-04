Fenerbahçe'de Fred krizi: Bedeli çok ağır oldu!

Fenerbahçe'de Fred krizi yaşanıyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakeme hakaret etmekten dolayı kırmızı kart gören Fred, an itibarıyla büyük bir cezanın eşiğinde ve bunun faturası da Fenerbahçe'ye kesilmiş durumda.

Fenerbahçe'de büyük bir Fred çıkmazı oluştu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakeme kötü söylemlerde bulunan Fred için an itibarıyla 3-7 maç arasında ceza bekleniyor ve bu durumun sıkıntısı da Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışını direkt olarak etkiliyor.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK FRED KRİZİ: BEDELİ ŞAMPİYONLUK MU OLACAK?

Fred'in orta sahada olduğu zamanlarda bambaşka bir takıma dönüşen ve yüksek tempolu oyunlar oynayan Fenerbahçe'de, adeta buhran dönemi başladı! Fred'in Galatasaray maçında hakeme hakaret etmesiyle birlikte kırmızı kart görmesi ve üzerine de en az 3 ile 7 maç arasında ceza alacak olması tüm planları altüst etti... Halihazırda Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve her maça final gözüyle bakan Fenerbahçe, an itibarıyla Fred'den 7 maç boyunca performans alamama sıkıntısıyla karşı karşıya! Bu zorlu dönemde yapılacak olan her puan kaybı, Fenerbahçe için dezavantajlı olduğu şampiyonluk denizinde iyice dibe batması anlamına gelecek.

FRED'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Derbide gereksiz kırmızı kart gördüğü gerekçesiyle taraftarlar tarafından da çok eleştirilen deneyimli orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkmış ve 4 gol ile 8 asistlik katkı sağlamıştı.