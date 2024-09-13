Rachid Ghezzal geri döndü: 1+1 yıllık anlaşma sağlandı!

13 Eylül 2024 14:39 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:40

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rachig Ghezzal, Süper Lig'e geri döndü. Cezayirli futbolcu, Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçen ve bonservisini eline alan 32 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı.

ÇAYKUR RİZESPOR İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

1 MİLYON EURO KAZANACAK

Rachid Ghezzal'in Karadeniz ekibinden yıllık 850 bin euro garanti ücret ve 150 bin euro bonus kazanacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 KUPA KAZANDI

2020-2424 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayla Süper Lig (1), Türkiye Kupası (2) ve Süper Kupa (1) şampiyonluğu yaşadı.

123 MAÇTA 17 GOL-33 ASİST

Cezayirli oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 123 maçta 17 gol atarken 33 de asist yaptı.