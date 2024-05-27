Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri: "Nefret ettiğim şeyi yaptı"

27 May 2024 08:38 - Güncelleme : 27 May 2024 08:40

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u Mauro Icardi'nin (2) ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Cimbom bu galibiyetle puanını 102 yaptı ve rekor puanla şampiyonluğunu ilan etti.

Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili TV 8.5'da gündem olan açıklamalarda bulundu.

"NEFRET ETTİĞİM ŞEYİ YAPTI"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ilgili maç sonu, "Nefret ettiğim şey. 'İsterse yener' derler ya. Icardi diye bir futbolcu var, istedi, yendi. istedi, attı. Arkadaşlarına liderlik yaptı. Ne oldu da geçen haftadan bu yana bu futbolcu bu hale geldi? Rakip de önemli ama istemek de var. Icardi'nin o günkü ve bugünkü performansına baktığımıza çok farklı olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞA BÜYÜK KATKI VERDİ

Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de attığı 25 golle gol krallığında zirvede yer alan Mauro Icardi, takımını şampiyonluğa taşıyan isimlerin başında geldi.

47 MAÇTA 32 GOL-12 ASİST

Mauro Icardi bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 47 maçta forma giyerek 32 gol ve 12 asist yaptı. Yıldız golcü toplamda yaptığı 44 gol katkısıyla büyük bir başarıya imza attı.