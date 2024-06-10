Romanya'da teknik direktörlüğe başlayan Mehmet Topal'dan ilk açıklama geldi! "Rumen futbolcular kullanacağız"

10 Haziran 2024 20:24 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 20:56

Romanya ekibi Petrolul Ploieşti’nin yeni teknik direktörü olan Mehmet Topal için imza töreni düzenlendi. Mehmet Topal, Başkan Cristian Fogarassy'nin de katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıl Petrolul Ploieşti’ye bağlayan sözleşmeye imza attı. Genç teknik adam törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLCUYKEN SEVİYEYİ ÜSTE ÇIKARMAK İSTERDİM"

Çok köklü bir kulübe geldiğini belirten Mehmet Topal, “Burada olmak ben ve ailem için çok büyük bir onur. Çok köklü bir kulübe geldiğimi biliyorum. Cristian ile hedeflerimizi ve projelerimizi tartıştık, konuştuk. Her ikimiz açısından da istenilen bir seviyeye ve ortama geldik. Hayatımda çok büyük hocalarla çalışma fırsatı buldum. Benim de ilk hocalık tecrübem olacak. Futbolculuk dönemimde seviyeyi her zaman üste çıkarmayı istedim. Teknik adamlık kısmında da hedefim aynı şekilde olacak. Bunun için ben ve ekibim, camianın başarısı için ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız” sözlerini sarf etti.

"RUMEN OYUNCULAR KULLANACAĞIZ"

Transfer ile ilgili düşünceleri paylaşan genç teknik adam, “Bazı oyuncular ile görüşüyoruz. En kısa zamanda takıma katmak istiyoruz. Daha çok Rumen oyuncular kullanacağız ve aralarına kaliteli yabancı oyuncular koyacağız” ifadelerini kullandı.

Topal, "Tercih ettiğim birkaç oyun sistemi var. Daha çok 4-3-3 oyun sistemiyle oynayacağız." bilgisini verdi.

“TÜRKİYE’DE BASKI VAR”

Çiçeği burnunda teknik direktör olan Mehmet Topal, Türk futbolu ve Romanya futbolu arasındaki farkın sorulması üzerine, “Çok fark var. Türkiye’de oyunculara ve teknik adamlara çok fazla baskı var. Orada bütün maçlarınızı kazanmanızı isterler ve kazanmak zorundasınızdır” cevabını verdi.

İmza töreninin sonunda ise Mehmet Topal ile yöneticiler özel bir formayla poz verdiler. Türk teknik adam Mehmet Topal’a hediye edilen formanın yarısında Petrolul Ploieşti, yarısında ise Türk bayrağı yer aldı.