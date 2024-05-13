Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem belli oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 18:45 - Güncelleme : 13 May 2024 18:48
Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek.
Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol devi Real Madrid, 1 Haziran Cumartesi günü Londra'daki Webley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
DEV FİNALDE SLAVKO VİNCİC DÜDÜK ÇALACAK
2023-2024 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde görev alacak hakemler açıklandı. Zorlu karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak.
Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi François Letexier olacak. VAR koltuğunda Nejc Kajtazovic, AVAR'da Rade Obrenovic görev alacak.
SLOVEN HAKEMİN İKİNCİ FİNALİ
44 yaşındaki Slavko Vincic, Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Ligi finalini yönetmişti. Sloven hakem ikinci kez kulüp düzeyinde UEFA organizasyonunda final yönetecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı