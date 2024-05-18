Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi

18 May 2024 21:03 - Güncelleme : 18 May 2024 21:35

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Yılport Samsunspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Samsunspor'un sayısını Mouandilmadji atarken Alanyaspor'un golü Oğuz Aydın'dan geldi.

Bu sonuçla Samsunspor puanını 43'e, Alanyaspor ise 51'e yükseltti.

MAÇA 19 MAYIS TİŞÖRTLERİ İLE ÇIKILDI

İki takımın oyuncuları maça, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını temsil eden üzerinde Atatürk ve Bandırma Vapuru baskısı bulunan tişörtlerle çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakika Alanyaspor 1-0 öne geçti. Augusto'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlara gitti.

31. dakikada misafir takımın sağ taraftan kazandığı serbest atışı Balkovec kullandı. Balkovec'in ceza sahasının hemen önünden direkt kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle oyun alanına döndü.

36. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, direk dibinden son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 misafir ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

60. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Ani gelişen atakta Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, önce kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı sonra da defans oyuncusunu çalımlayarak plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

79. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Ani gelişen atakta sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Hwang'un şutunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.