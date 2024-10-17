Samsunspor maçı öncesi dikkat çeken açıklama: Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynar

17 Ekim 2024 03:29 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 03:34

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile karşılaşması öncesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Sarı lacivertlilerin kendilerine göre daha stresli olduğunu savunan Yıldırım, maçın kaybedilmesi halinde taşların yerinden oynayacağını söyledi.

Süper Lig​'in 9'uncu haftasında Samsunspor​ Fenerbahçe​'yi konuk edecek. Maç öncesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım​'dan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şehirde heyecan olduğunu ve biletlerin satıldığını söyleyen Yıldırım Fenerbahçe'de taşların yerinden oynayacağı bir maç olacağını söylei.

Yıldırım HTSpor'a yaptığı açıklamalarında, "Pazar günü bir maç oynanacak. Şehirde inanılmaz bir heyecan var. Biletler satıldı, bitti. Dolu tribünlere oynayacağız. Seyircilerin hepsi Samsun'dan gelmiyor, tüm illerden geliyor insanlar hem Samsunspor'u izlemek hem de Fenerbahçe için geliyor. Şehir için Fenerbahçe'nin gelmesi bir ayrıcalık, bizim için de fırsat. Anadolu şehrine dünya yıldızları gelecek" dedi.

TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK

Fenerbahçe'nin kendilerine göre stresli olduğunu savunan Başkan Yıldırım, "Fenerbahçe buraya stresli gelecek. Bizi yenemezlerse Fenerbahçe'de taşların yerinden oynayacağını hepimiz biliyoruz" dedi.

Hakemin konuşulmadığı bir maç olmasını istediğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Güzel bir maç olacağına inanıyorum. İki taraf da kazanmak için çıkacak. İki taraf da kazanmak istediği için topun oyunda kaldığı sürenin uzun olacağını bekliyorum. Hakemin konuşulmadığı bir maç olmasını istiyorum. Sadece güzel hareketleri konuşalım. Biz maçı kazanmak istiyoruz. Gönlümden geçen 2-1 kazanmak dedim, inşallah öyle olur. Olursa, biz ikinciliğimizi koruyacağız. Berabere biterse, Beşiktaş kazanırsa üçüncü sırada olacağız. Artık ufak ufak matematiksel hesaplar yapıyoruz. Bizim de bir hayalimiz var." diye konuştu.