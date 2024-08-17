Schalke 04, Almanya Kupası'nda tur atladı!

17 Ağustos 2024 20:21 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 20:16

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Almanya Kupası 1. tur maçları ile başladı. Kenan Karaman'ın forma giydiği Schalke 04 ilk maçta galip gelerek tur atladı.

Milli futbolcumuz Kenan Karaman'ın da gol attığı maçta Aalen'ı 2-0 mağlup eden Schalke 04, Almanya Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

Almanya Kupası 1. tur maçında Centus Arena’da ev sahibi takım Aalen, Schalke 04’ü misafir etti. Kenan Karaman’ın formasını giydiği mavi-beyazlılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Schalke 04’ün müsabakadaki gollerini 31. dakikada Kenan Karaman ile 68. dakikada Tobias Mohr kaydetti. 30 yaşındaki golcü futbolcu 90 dakika süre aldı.

Ayrıca Schalke'de Mehmet Can Aydın da karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.