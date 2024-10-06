Selçuk İnan açıklamalarda bulundu! 'Çok iyi bir takıma karşı puan aldık'

06 Ekim 2024 22:32 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 22:37

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı 90+5'te Maxim'in ayağından bulduğu golle 1 puanı kurtaran Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan maç sonu açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI PUAN ALDIK"

Beşiktaş'tan en azından 1 puan almanın kendisi için önemli olduğunu bildiren Selçuk İnan, "Beşiktaş'a Avrupa'da başarılar dilerim. Yorgun geldiler, çok iyi bir takıma karşı puan aldık. Maçı kazanmak için oynadık. İki takım da fazlasıyla mücadele etti. Oyuncularımı tebrik ederim. Yeni takımız, her maç gelişiyoruz. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Çok önemli pozisyonlar yakaladık, fazlasıyla pozisyona girdik" ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR FİKSTÜRDEN GEÇTİK"

Süper Lig'de yukarılara doğru tırmanacaklarını vurgulayan Selçuk İnan, "Lig çok uzun bir maraton, henüz başındayız. Zor bir fikstürden geçtik. Allah'ın izniyle buradan geçtik, yukarılara doğru tırmanacağız" dedi.