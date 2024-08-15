Selim Ay, Rizespor takımından ayrıldı!

15 Ağustos 2024 23:06 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 23:10

Luka Modric Arda Güler'i ikna etti! Veliahtı olan genç yıldıza el uzattı

Luka Modric Arda Güler'i ikna etti! Veliahtı olan genç yıldıza el uzattı

Selim Ay, karadeniz temsilcisi Rizespor ile vedalaşarak takımdan ayrıldı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selim Ay ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır. Selim Ay'a kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

SEZON KARNESİ

Selim Ay geçen sezonu kiralık olarak Tuzlaspor ile geçirerek 9 maçta forma giydi. Herhangi bir skor katkısı veremedi.