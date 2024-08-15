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Selim Ay, Rizespor takımından ayrıldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 23:06 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 23:10
Selim Ay, Rizespor takımından ayrıldı!

Rizespor ile sözleşmesini sona erdiren Selim Ay, takım ile vedalaşarak ayrıldı.

Selim Ay, karadeniz temsilcisi Rizespor ile vedalaşarak takımdan ayrıldı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selim Ay ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır. Selim Ay'a kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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Selim Ay geçen sezonu kiralık olarak Tuzlaspor ile geçirerek 9 maçta forma giydi. Herhangi bir skor katkısı veremedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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