Selim Ay, Rizespor takımından ayrıldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 23:06 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 23:10
Rizespor ile sözleşmesini sona erdiren Selim Ay, takım ile vedalaşarak ayrıldı.
Selim Ay, karadeniz temsilcisi Rizespor ile vedalaşarak takımdan ayrıldı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selim Ay ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır. Selim Ay'a kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
SEZON KARNESİ
Selim Ay geçen sezonu kiralık olarak Tuzlaspor ile geçirerek 9 maçta forma giydi. Herhangi bir skor katkısı veremedi.
Kaynak: tgrthaber.com