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 | Yusuf Özgür Bülbül

Sivasspor'da istifa depremi: Osimhen’le fotoğrafı olay olan asbaşkan Mücahit Yıldız görevden ayrıldı!

Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız'ın rakip takım Galatasaray'ı destekleyen tutumları, kırmızı-beyazlı taraftarların büyük tepkisine yol açtı. Artan eleştirilerin ardından Yıldız, yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Sivasspor Kulübü de konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 19:45

Sivasspor'un Galatasaray'a 4-1 mağlup olduğu maç sonrasında, Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın rakip takımı destekler nitelikteki davranışları taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Gelen tepkiler üzerine Yıldız görevinden istifa etti.

“RAKİP TAKIM LEHİNE DAVRANIŞ SERGİLEDİ”

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor deplasmanda Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Alınan yenilginin ardından Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız'ın rakip takım lehine davranışlar sergilediği paylaşımları taraftarlardan büyük tepkiye aldı. Gelen yoğun tepkiler üzerine Yıldız, görevinden istifa etti.

Sivasspor'da istifa depremi: Osimhen’le fotoğrafı olay olan asbaşkan Mücahit Yıldız görevden ayrıldı!

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasının ardından, Asbaşkanımız Mücahit Yıldız’ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda, Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir. Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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ETİKETLER
#galatasaray
#sivasspor
#istifa
#sosyal-medya
#Mücahit Yıldız
#Asbaşkan
#Kulüp Açıklaması
#Futbol
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