Son dakika: Arda Güler, Juventus'a mı transfer oldu? Gerçek ortaya çıktı

21 Ekim 2024 16:14 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 17:13

Son dakika: İtalya Serie A ekibi Juventus resmi İngilizce hesabı, Arda Güler'i transfer ettiklerini açıklamıştı. Ortalığı karıştıran paylaşım sonrasında İtalyan devinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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İtalyan devi Juventus'un İngilizce X hesabı hackerler tarafından ele geçirildi. İngilizce hesapların hackerlar tarafından ele geçirilmesinden kısa bir süre sonra Juventus resmi İngilizce hesabı, Arda Güler'i transfer ettiklerini açıkladı.

Paylaşımda, "Juventus'a hoş geldin, Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısın?" ifadelerine yer verildi.



Sosyal medyada ortalığı karıştıran bu açıklama sonrasında, Juventus resmi İtalyanca hesabından bir açıklama yaparak İngilizce hesaplarının hacklendiğini ve paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini belirtti.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İngilizce hesabımız hacklenmiştir. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Üzerinde çalışıyoruz."