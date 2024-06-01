Son dakika! Dursun Özbek'ten Jose Mourinho yorumu!

01 Haziran 2024 15:44 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:45

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

"GALATASARAY DİĞER TAKIMLARI ENDİŞELENDİRMİŞ"

Özbek, Mourinho ile ilgili gelen soruya, "Değerlendirmeyi siz yapacaksınız. Jose Mourinho, çok önemli birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın başarısı diğer takımları baya endişelendirmiş. Onun için çok yüksek maliyetli, daha sıkı çalışıyorlar. Hiç fark etmez. Galatasaray, Galatasaray'dır. Her zaman kazanan takımdır, özellikle de mayıslar gelince. Artık herkes mayısların kimin olduğunu biliyor, bundan sonra da öyle olacaktır." dedi.

"TRANSFER DÖNEMİNE HAZIRIZ"

Özbek transferler ilgili de "Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimiz çok önceden belliydi. Bu yüzden hazırlıklarımıza çoktan başladık. Transfer dönemine hazırız. İnşallah taraftarlarımızı mutlu edecek bir kadro için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.