Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kulüpler Birliği'nde yeniden başkan seçildi!

24 Temmuz 2024 16:30 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 16:41

Son dakika haberine göre Kulüpler Birliği Vakfı'nda başkanlık seçimi yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz sezon da sürdürdüğü Kulüpler Birliği başkanlığı görevine tekrar seçildi.

GALATASARAY RET OYU VERDİ!

A Spor'da yer alan habere göre; Toplantıya katılan 18 kulüp Ali Koç’un başkanlığı yönünde oy kullanırken, Galatasaray adına toplantıda yer alan İkinci Başkan Metin Öztürk ret oyu kullandı.

ALİ KOÇ'TAN YABANCI SINIRI AÇIKLAMASI

Ali Koç, "Bir evvelki federasyonun kulüplere bir diretmesi, bizim kabul etmediğimiz şeyleri masaya sürmesi gibi bir şey yok. Hep beraber müşterek karar verdik. Geldiğimiz nokta itibarıyla kulüplere vaat olarak bu konuda yardımcı olacağını söylemiş. Aslında 10'dan fazla yabancısı olan herkese yarayan bir karar. Aynı zamanda da yeni kuralın uygulanacağını düşünerek transfer stratejisini planlayan kulüpler için bir dezavantaj. Bunlardan biri biziz. Burada önemli olan hepimizin menfaati. Bu kural olacağı zaman ayrılacak oyuncular için pazarlık gücümüz düşüyordu. Bu bir nebze nefes aldıracaktır." dedi.