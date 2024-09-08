Son dakika! Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Filip Kostic imza için İstanbul'a geliyor

08 Eylül 2024 15:48 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 15:55

Son dakika haberi: Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği ve kadrosuna katmak için uğraş verdiği Filip Kostic, Fenerbahçe ile anlaştı. Yıldız futbolcu sağlık kontrolü için bugün İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...

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Uzun süredir adı Galatasaray ile anılan Juventus'un yıldız sol kanat oyuncusu Filip Kostic'in transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kostic'in Fenerbahçe'ye önerilmesinin ardından Jose Mourinho ile istişare yapılarak transferde onay alındı. Sarı-lacivertliler kısa süre içinde transferi bitirme noktasına getirdi.

FENERBAHÇE JUVENTUS İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Juventus, Filip Kostic'in transferi için anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun temsilcisi Alessandro Lucci ile sözleşme görüşmelerine başladığı ifade edildi.

KOSTİC İLE DE ANLAŞMA SAĞLANDI!

Fenerbahçe, Juventus'tan sonra Filip Kostic ile de anlaşmaya vardı. Oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildi.

Sırp kanat oyuncusunun İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve kendini sarı-lacivertli formaya bağlayan imzayı atması bekleniyor.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

Filip Kostic'in bu akşam saat 22.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nde olacağı kaydedildi.

SAĞLIK RAPORLARI TEMİZ ÇIKTI

Haberin detayında Filip Kostic'in sağlık durumuyla ilgili raporların incelendiği ve bir soruna görülmediği ifade edildi. Eski sakatlığına dair kronikleşen bir durumun söz konusu olmadığı yer aldı.

GALATASARAY DA PEŞİNDEYDİ!

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Juventus ile anlaştığı ancak Kostic ile görüşmelerin sürdüğü öne sürülmüştü.

33 MAÇTA 4 ASİST YAPTI

31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro civarında gösterilen Sırp yıldızın, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyordu.