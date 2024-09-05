Son dakika! Galatasaray Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Son dakika haberi: Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. İşte Cimbom'un kadrosu...
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
4 İSİM LİSTE DIŞI KALDI!
Sarı-kırmızılılarda Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu listede kendine yer bulamadı.
Türkiye'den yetişmiş oyuncu sınırı nedeniyle Galatasaray, 25 yerine 22 oyuncu kayıt edebildi.
İşte Galatasaray'ın kadrosu:
Kaleciler: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç
Savunma: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı
Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira
Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz