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Son dakika! Galatasaray Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
05 Eylül 2024 16:31 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:37
Son dakika! Galatasaray Avrupa Ligi kadrosunu UEFA&#039;ya bildirdi

Son dakika haberi: Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. İşte Cimbom'un kadrosu...

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

4 İSİM LİSTE DIŞI KALDI!

Sarı-kırmızılılarda Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu listede kendine yer bulamadı.

Türkiye'den yetişmiş oyuncu sınırı nedeniyle Galatasaray, 25 yerine 22 oyuncu kayıt edebildi.

İşte Galatasaray'ın kadrosu:

Kaleciler: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç
Savunma: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı
Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira
Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

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Kaynak: tgrthaber.com
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