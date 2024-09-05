Son dakika! Galatasaray Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

05 Eylül 2024 16:31 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:37

Son dakika haberi: Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. İşte Cimbom'un kadrosu...

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Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

4 İSİM LİSTE DIŞI KALDI!

Sarı-kırmızılılarda Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu listede kendine yer bulamadı.

Türkiye'den yetişmiş oyuncu sınırı nedeniyle Galatasaray, 25 yerine 22 oyuncu kayıt edebildi.

İşte Galatasaray'ın kadrosu:

Kaleciler: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç

Savunma: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı

Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira

Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz