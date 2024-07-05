Son dakika! Galatasaray, Nicolo Zaniolo transferini KAP'a bildirdi!

05 Temmuz 2024 15:04 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:10

Galatasaray'da transfer olan Michy Batshuayi tarihe geçti: Üç büyüklerde forma giyen ilk yabancı

Galatasaray'da transfer olan Michy Batshuayi tarihe geçti: Üç büyüklerde forma giyen ilk yabancı

Galatasaray, İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'yu bir kez daha kiraladı.

Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İtalyan yıldız, şimdi de İtalyan ekibi Atalanta'ya kiraladı.

GALATASARAY TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır." denildi.