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Son dakika! Galatasaray, Nicolo Zaniolo transferini KAP'a bildirdi!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 15:04 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:10
Son dakika! Galatasaray, Nicolo Zaniolo transferini KAP&#039;a bildirdi!

Son dakika haberi... Galatasaray, İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu İtalyan ekibi Atalanta'ya satın alma opsiyonuyla kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüp kazanılacak ücreti KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Galatasaray, İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'yu bir kez daha kiraladı.

Geçtiğimiz sezonu İngiliz ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İtalyan yıldız, şimdi de İtalyan ekibi Atalanta'ya kiraladı.

GALATASARAY TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Son dakika! Galatasaray, Nicolo Zaniolo transferini KAP'a bildirdi! - 1. Resim

MALİYETİ BELLİ OLDU

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır." denildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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