Galatasaray'da transfer olan Michy Batshuayi tarihe geçti: Üç büyüklerde forma giyen ilk yabancı

04 Temmuz 2024 18:36 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 19:48

Galatasaray ile anlaşan Batshuayi'nin eşi isyan etti: "Çocuğumun ölmesini dileyenler utanın!"

Galatasaray ile anlaşan Batshuayi'nin eşi isyan etti: "Çocuğumun ölmesini dileyenler utanın!"

Galatasaray, Michy Batshuayi'nin transferiyle birlikte kulüp tarihinde şu ana kadar kadroya dahil edilen yabancı oyuncu sayısını 202'ye çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, günümüzde ise Süper Lig olarak bilinen ligin TFF tarafından resmi olarak tanındığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 farklı ülkeden 202 yabancı futbolcuyla anlaşma yaptı.

Galatasaray, transfer sezonuna, geçen yıl kiralık olarak kadrosunda yer alan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak giriş yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci transfer olarak ise daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen Belçikalı forvet Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Batshuayi, Galatasaray tarihindeki 202. yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

BELÇİKALI TÜRKİYE'DE TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından bu sefer de Galatasaray formasını giyen Michy Batshuayi, üç büyük kulübün de formasını giyen ilk yabancı futbolcu unvanına sahip olacak.

Türkiye kariyerine ilk olarak 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'ta Chelsea'den kiralık olarak başlayan Belçikalı santrfor, forma giydiği 42 resmi maçta 14 kez golle buluştu.

Ardından 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe, 3,5 milyon avro karşılığında Batshuayi'nin bonservisini Chelsea'den aldı ve 2+1 yıllık mukavele imzaladı.

Fenerbahçe ile ekipteki ilk sezonunda çıktığı 32 resmi maçta 20 kez ağları havalandıran Batshuayi, 2023-2024 sezonunu ise 43 resmi maçta 24 golle katkı sağladı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayan Belçikalı oyuncu, yeni sezon öncesi bu kez Galatasaray ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılar'dan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 24 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.