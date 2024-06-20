Acun Ilıcalı'dan Michy Batshuayi açıklaması: "İsteseydik takımda tutardık"

20 Haziran 2024 16:47 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:18

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı transfere dair açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi’yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

ACUN ILICALI: "İSTESEYDİK TAKIMDA TUTARDIK"

Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin." dedi.