Batısal anlamda ilk Burak Yılmaz denemesi: Michy Batshuayi tarihe geçecek!

20 Haziran 2024 13:17 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 13:34

Trendyol Süper Lig'de hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta forma giyen Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a transferi an meselesi...

GALATASARAY'A İMZA ATARSA BİR İLKİ BAŞARACAK!

Belçikalı golcünün, sarı-kırmızılı takıma transferi resmileşirse Michy Batshuayi, Türkiye'de 3 büyük takımın da formasını giyen ilk yabancı futbolcu olacak.

Daha önce hiçbir yabancı futbolcu bunu başaramazken Türk futbolculardan Burak Yılmaz ve Sergen Yalçın, 3 büyüklerde oynayan isimler arasında yer almıştı.

FENERBAHÇE'DE 75 MAÇTA 44 GOL

Yıldız futbolcu, sözleşmesinin sona erdiği Fenerbahçe'de iki sezonda 75 maça çıkarken 44 gol attı.

BEŞİKTAŞ'TA 42 MAÇTA 14 GOL

2021-2022 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Batshuayi, siyah-beyazlılarda 42 karşılaşmada 14 kez ağları sarstı.