Son dakika | PFDK Fenerbahçe Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı!

Son dakika haberi: PFDK Fenerbahçe Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı. Jose Mourinho ve Fred'e 3'er, Mert Hakan'a 1 maç ceza verildi. Fenerbahçe'ye 900 bin 750 TL para cezası kesildi. Ayrıca Salvatore Foti ve Sandro Zufic 4'er maç men cezası aldı...

Son dakika haberine göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maç men ve 292 bin 500 TL para cezası verdi. Sarı-lacivertliler toplam 900 bin 750 TL para cezası, futbolculardan Fred 3, Mert Hakan Yandaş 1 ve antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic de 4'er müsabakadan men cezası aldı.

CEZALARIN GEREKÇELERİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakada yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertlilerin aldığı cezalar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.04.2025 tarih ve Fenerbahçe'nin müsabaka takvimi nedeniyle ivedi görüşme talebi dikkate alınarak gerçekleştirdiği 53 sayılı olağanüstü toplantısında aldığı kararlar şöyle:

Fenerbahçe'nin, 02.04.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 504 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, müsabaka sonrası flaş röportaja ve basın toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 60 bin 750 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, emsal kararlar dikkate alınarak rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 292 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, 3 üyenin eylemin sevke uygun şekilde FDT’nin 44. Maddesi uyarınca saldırı olarak değerlendirilerek 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılması gerektiği yönündeki karşı oyu ile, (oy çokluğu)

Aynı müsabakada Fenerbahçe İdarecisi Mario Branco’nun, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 117 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Fenerbahçe Antrenörü Salvatore Foti’nin, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic’in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 78 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Fred’in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Mert Hakan Yandaş’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."