Son maç tüm hesaplamaları bozdu! Avusturya grup lideri olarak çıkarken Fransa ikinci, Hollanda üçüncü oldu

25 Haziran 2024 21:00 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 21:10

EURO 2024 D Grubu, oynanan iki maçla tamamlandı.

Fransa, gruptan çıkma şansı kalmayan Polonya karşısında fırsat tepti. İddiası bulunmayan rakibini yenemeyen ve 1-1 berabere kalan Fransa grubunu 5 puanla ikinci sırada bitirerek adını üst tura yazdırdı.

SONUCU PENALTI GOLLERİ BELİRLEDİ

Yüzünde maskeyle oynayan golcü yıldız Kylian Mbappe 56. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Polonya'nın golünü de penaltıdan 79. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Polonya bu beraberlikle EURO 2024'e aldığı 1 puanla veda etti.

AVUSTURYA, HOLLANDA'YI YENEREK İKİNCİ OLDU

Grubun diğer maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek grubu 6 puanla zirvede bitirdi. Avusturya'nın golleri 6. dakikada Donyell Malen (k.k.), 59. dakikada Romano Schmid ve 80. dakikada Marcel Sabitzer'den gelirken Hollanda'nın gollerini 47. dakikada Cody Gakpo ve 75'te Memphis Depay kaydetti.

Bu sonucun ardından 6 puanla liderliğe oturan Avusturya son 16 turunda A Milli Takımımızın da yer aldığı F Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.

Grubu 4 puanla üçüncü sırada tamamlayan Hollanda ise en iyi üçüncüler kontenjanıyla son 16 turunda mücadele edecek.