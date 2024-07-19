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Stade Rennes'te Djiku iddiası!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 22:50 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 22:54
Stade Rennes&#039;te Djiku iddiası!

Ligue 1 takımı Stade Rennes, Fenerbahçe forması giyen stoper Alexander Djiku'yu gündemine aldı.

L'Equipe'in haberine göre Fransız ekibi Stade Rennes, Alexander Djiku'yu gündemine aldı.

Jeanuel Belocian'ın ayrılığı sonrası defans hattını tecrübeli bir stoper ile güçlendirmek isteyen Rennes, Djiku'yu transfer listesine ekledi.

Teklif gelmesi durumunda transferin yaklaşık 10 milyon euro karşılığında sonuçlanabileceği haberde belirtildi.

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Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Ganalı oyuncu 2023 yazında bir başka Ligue 1 takımı Strasbourg'dan ayrılarak sarı-lacivertlilerin yolunu tutmuştu.

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Geçen sezonda Fenerbahçe ile 36 maçta forma giyen Djiku, takımına 3 gol ve 1 asistlik de skor katkısı verdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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