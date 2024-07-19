Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian, Milan'a imza attı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 19:34 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 19:40
Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian Ibrahimovic, babasının yöneticilik yaptığı İtalyan kulüp Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
İsveç'in efsane futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Maximilian Ibrahimovic ilk profesyonel sözleşmesine imza attı.
GENÇ TAKIMDA OYNAYACAK
İtalyan gazeteci Antonio Vitiello'nun haberine göre, 2006 doğumlu Maximilian Ibrahimovic, İtalyan kulüp Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Maximilian Ibrahimovic, Milan'ın Serie C'de mücadele eden takımı Milan Futuro'da forma giyecek.
Kaynak: tgrthaber.com