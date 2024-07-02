Süper Lig devinden Attila Szalai hamlesi: Teklif yapıldı!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 14:03 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 14:09
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Macar stoper Attila Szalai'nin Süper Lig'e dönme ihtimali ortaya çıktı. Trabzonspor, Attila Szalai'yi kiralamak için Hoffenheim ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Apollon Limassol'den 3.86 milyon Euro'ya transfer ettiği Attila Szalai'yi 2,5 yıl sonra Hoffenheim'a 12.3 milyon Euro'ya satmıştı.
Hoffenheim'da beklentilerin altında kalan Szalai, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Freiburg'a kiralanmıştı.
TRABZONSPOR'DAN ATTILA SZALAI HAREKATI
Macar stoperin Süper Lig'e dönme olasılığı doğdu. Transfer dönemini çok hızlı bir giriş yapan bordo-mavililer, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Hoffenheim forması Attila Szalai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
8 MAÇTA FORMA GİYDİ
Attila Szalai geride bıraktığımız sezonda Hoffenheim ve Freiburg formasıyla sadece 8 maça çıkabildi ve 435 dakika süre aldı.
Kaynak: tgrthaber.com