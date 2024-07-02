Süper Lig devinden Attila Szalai hamlesi: Teklif yapıldı!

02 Temmuz 2024 14:03 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 14:09

Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'a maliyeti belli oldu

Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'a maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Apollon Limassol'den 3.86 milyon Euro'ya transfer ettiği Attila Szalai'yi 2,5 yıl sonra Hoffenheim'a 12.3 milyon Euro'ya satmıştı.

Hoffenheim'da beklentilerin altında kalan Szalai, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Freiburg'a kiralanmıştı.

TRABZONSPOR'DAN ATTILA SZALAI HAREKATI

Macar stoperin Süper Lig'e dönme olasılığı doğdu. Transfer dönemini çok hızlı bir giriş yapan bordo-mavililer, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Hoffenheim forması Attila Szalai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Attila Szalai geride bıraktığımız sezonda Hoffenheim ve Freiburg formasıyla sadece 8 maça çıkabildi ve 435 dakika süre aldı.