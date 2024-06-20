Süper Lig devinden Victor Lindelöf bombası! Resmi temaslar başladı

20 Haziran 2024 15:28 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:34

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti.

FENERBAHÇE'DEN LİNDELÖF HAREKATI

Kanarya, Jose Mourinho'nun talimatıyla rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde Manchester United forması giyen Victor Lindelöf ilk sırada yer alıyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Victor Lindelöf'ü kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı!

29 MAÇTA 1 GOL-1 ASİST

Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşmuş ve tüm kulvarlarda 28 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist yaptı.