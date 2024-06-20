Süper Lig devinden Victor Lindelöf bombası! Resmi temaslar başladı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 Haziran 2024 15:28 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:34
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun Manchester United'dan eski öğrencisi İsveçli stoper Victor Lindelöf'e kanca attı. Yıldız savunmacı için resmi temasların başladığı iddia edildi. İşte detaylar...
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti.
FENERBAHÇE'DEN LİNDELÖF HAREKATI
Kanarya, Jose Mourinho'nun talimatıyla rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde Manchester United forması giyen Victor Lindelöf ilk sırada yer alıyor.
RESMİ TEMASLAR BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Victor Lindelöf'ü kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı!
29 MAÇTA 1 GOL-1 ASİST
Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşmuş ve tüm kulvarlarda 28 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asist yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr