Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i açıklandı: İrfan Can Kahveci kadro dışı kaldı!

27 May 2024 15:35 - Güncelleme : 27 May 2024 16:29

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya geçen şampiyonluk yarışının kazananı Galatasaray oldu. Tarihe geçen sezonda iki takımda da yıldız futbolcular gösterdikleri üst düzey performansla dikkat çekti.

Opta, tarihi rekorlara ve bireysel performanslara sahne olan sezonun en iyi 11'ini belirledi. 11'de bu sezon gösterdikleri performansla Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan İrfan Can Kahveci'nin kadroda kendine yer bulamaması dikkat çekti.

İşte Süper Lig'de 2023-2024 sezonun en iyi 11'i:

1- Muslera (Galatasaray)

2- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

3- Victor Nelsson (Galatasaray)

4- Djiku (Fenerbahçe)

5- Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

6- Lucas Torreira (Galatasaray)

7- Hajradinovic (Kasımpaşa)

8- Oğuz Aydın (Alanyaspor)

9- Mertens (Galatasaray)

10- Tadic (Fenerbahçe)

11- Icardi (Galatasaray)