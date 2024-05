Şampiyon Galatasaray'a dev gelir: Kasa dolup taşacak!

27 May 2024 07:57 - Güncelleme : 27 May 2024 08:10

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü son haftada çözüldü.

Son haftaya Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 3-1 galip geldi. İstanbulspor'u evinde ağırlayan Fenerbahçe ise farklı bir galibiyetle 3 puanın sahibi oldu.

GALATASARAY 24. KEZ ŞAMPİYON OLDU!

Sezonun son haftasında şampiyon olan Galatasaray, tarihi bir başarıya imza attı.

Ligde üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray, rekorları alt üst ettiği sezonda unutulmayacak bir performansla adını tarihine altın harflerle yazdı.

GALATASARAY'A DEV GELİR

Galatasaray, bu şampiyonlukla birlikte Süper Lig'de 250 milyon liraya yakın bir geliri kasasına koymaya hak kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Süper Lig'de 38 hafta sonunda 33 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 80 milyon 860 bin lira kazandı.

"Cimbom" söz konusu kalemlerden toplamda 196 milyon 515 bin lira geliri garantiledi.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 40 MİLYON TL

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor.

Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

Galatasaray, Konyaspor maçında şampiyonluğunu da ilan ederek şampiyonluk primi olarak yaklaşık 40 milyon lira kazandı.

TOPLAM GELİR 250 MİLYON TL'YE YAKLAŞACAK

Yayın havuzundaki gelirin yüzde 6'sı, sezon sonunda ilk altı sırayı alacak takımlar arasında kademeli şekilde paylaştırılacak.

Toplamda 123 milyon 341 bin liranın dağıtılacağı bu kalemde, şampiyonluğa uzanan takıma 39,8 milyon lira verilecek.

Şu ana kadar yaklaşık 200 milyon lira kazanan Galatasaray, şampiyonluğun ardından 40 milyon liraya yakın bir gelir daha elde etti.

Galatasaray'ın bu primleri alması durumunda toplam geliri 243 milyon 779 bin liraya çıkacak. Bu rakam, 20 takım arasında dağıtılacak toplam yayın gelirinin de yaklaşık yüzde 12'sine denk geliyor.