Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçeliler katıldı, ilginç görüntüler ortaya çıktı

27 May 2024 01:41 - Güncelleme : 27 May 2024 01:44

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Konyaspor’u 3-1 yendiği maç sonrası taraftarlar kutlamalar için sokaklara döküldü. Son haftaya kadar kıran kırana süren mücadele sonrası bazı Fenerbahçeliler de eğlencelere katıldı.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray’ın şampiyonluğu Isparta’da coşkuyla kutlandı. Galatasaraylı arkadaşlarının sevincine ortak olan Fenerbahçeli çift, "Sporda önemli olan dostluk. Türk futbolu bitmesin. Biz Fenerbahçe formamızla buradayız" dedi.

ISPARTA'DA FENERBAHÇELİ ÇİFT EĞLENMEYE KATILDI

Isparta’da yaşayan Fenerbahçeli Beyza-Mustafa çifti Galatasaraylı arkadaşlarıyla birlikte meydanda şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Fenerbahçe formalarıyla birlikte arkadaşlarının sevinçlerine ortak olduğunu söyleyen Mustafa Aycan "Galatasaray şampiyon oldu, tebrik ederiz. Bizde bu yarışın içerisindeydik, formalarımızı giyindik, inandık ama olmadı. Her sene olduğu gibi yine seneye diyeceğiz. Her zaman kendi takımımızın yanındayız. Bugün de Galatasaraylı arkadaşlarımızın yanındayız her zaman destek var. Aramızda ezeli bir rekabet vardı. Kazanan Galatasaray oldu tebrik ederiz" dedi. Fenerbahçeli taraftar Mustafa Aycan konuşmasının devamında “Sporda önemli olan dostluk. Türk futbolu bitmesin. Biz Fenerbahçe formamızla buradayız herkese tavsiye ederim bu davranışı” şeklinde konuştu.

ŞANLIURFA'DA KUTLAMALARA KATILDILAR

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına bazı Fenerbahçe taraftarları da katıldı. Galatasaray taraftarının oluşturduğu konvoya katılan Fenerbahçeliler, kendi takımlarının bayraklarını salladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTAR OMZUNDA ÇOCUĞUYLA KATILDI

Antalya'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Fenerbahçe forması ve omzunda çocuğuyla katılan bir kişi birliktelik mesajı verdi.

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan ederken Antalya’da binlerce taraftar bitiş düdüğü ile birlikte sokaklara döküldü.

Sarı-kırmızılı taraftarların kutlamasına yer yer serpiştiren yağmur da engel olamadı. Fenerbahçeli bazı taraftarlar, formalarıyla kutlamalara katılırken gecenin en anlamlı görüntüsü ise Fenerbahçeli bir taraftarın omzunda çocuğu ve Fenerbahçe formasıyla Galatasaraylı taraftarların sevincine ortak olup ‘hepimiz kardeşiz, hepimiz Türk’üz’ demesi oldu.

EZELİ RAKİPLERİN TARAFTARLARINDAN DOSTLUK MESAJI

Kütahya'da kutlamalara katılan Fenerbahçeli taraftarlar da katılırken, dostluk mesajları verildi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Kütahya'da da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Taraftarlar ellerinde bayrak ve meşalelerle Zafer Meydanından Belediye binasına yürüdü. Ayrıca araçlarla oluşturulan konvoylar ve tezahüratlar eşliğinde, taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ayrıca bazı Fenerbahçeli taraftarların üzerlerinde Fenerbahçe forması ile kutlamalara katılması ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlaması dikkat çekti. İki takımın taraftarları kol kola girip birlikte poz vererek dostluk mesajı verdi.