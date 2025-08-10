Okan Buruk'un transfer listesindeydi! Galatasaray'ın gündemindeki Enzo Millot imzayı attı

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ahli, adı Galatasaray ile de anılan Alman ekibi Stuttgart'tan Fransız orta saha oyuncusu Enzo Millot'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Al Ahli, 2025-26 sezonu öncesinde kadrosunu kaliteli yabancı yeteneklerle güçlendirmeye devam ederken, Stuttgart'tan Fransız milli oyuncu Enzo Millot ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta 12 gol kaydetti.

OKAN BURUK 'BEĞENİYORUM' DEMİŞTİ

Sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Enzo Millot'u beğeniyorum. Geçen sene de onu takip etmiştik, ilgimiz olmuştu. İyi ve genç bir oyuncu, yetenekli. Atletico Madrid'le de ismi geçiyor." ifadelerini kullanmıştı.