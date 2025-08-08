Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Carlos Cuesta'ya bir talip daha: Galatasaray'da ayrılık yakın!

Galatasaray'dan gönderilmesi beklenen Carlos Cuesta için Rusya'dan sonra şimdi de Brezilya'dan talip çıktı. 26 yaşındaki stoper, sürpriz transfer için görüşmelere başladı.

Carlos Cuesta'ya bir talip daha: Galatasaray'da ayrılık yakın!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.08.2025
22:00
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
22:03

Galatasaray'da Carlos Cuesta vedası için geri sayım başladı. Brezilya ekibi Vasco de Gama, Galatasaray'da gözden çıkarılan Kolombiyalı için resmen devreye girdi.

CARLOS CUESTA TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR

Ge Globo'nun haberinde, 26 yaşındaki futbolcuyla ilk temasların kurulduğu ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Esasen ise Cuesta'nın, Spartak Moskova ya da Vasco de Gama ekiplerinden birisine imza atması bekleniyor.

Carlos Cuesta'ya bir talip daha: Galatasaray'da ayrılık yakın!

CARLOS CUESTA'NIN GALATASARAY DÖNEMİ

Galatasaray'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 26 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı formayla yalnızca 9 resmi maçta mücadele etti.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA CARLOS CUESTA AYRILIĞI SONRASINDA NE OLACAK?
Süper Lig şampiyonunun, yıldız stoper transferi yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'de kaleci transferi netleşti: Galatasaray da istiyordu!
Gaziantep FK - Galatasaray | Süper Lig başlıyor | CANLI MAÇ ANLATIMI
ETİKETLER
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Carlos Cuesta
#Vasco de Gama
#Spor
