Carlos Cuesta'ya bir talip daha: Galatasaray'da ayrılık yakın!

Galatasaray'da Carlos Cuesta vedası için geri sayım başladı. Brezilya ekibi Vasco de Gama, Galatasaray'da gözden çıkarılan Kolombiyalı için resmen devreye girdi.

CARLOS CUESTA TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR

Ge Globo'nun haberinde, 26 yaşındaki futbolcuyla ilk temasların kurulduğu ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Esasen ise Cuesta'nın, Spartak Moskova ya da Vasco de Gama ekiplerinden birisine imza atması bekleniyor.

CARLOS CUESTA'NIN GALATASARAY DÖNEMİ

Galatasaray'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği 26 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı formayla yalnızca 9 resmi maçta mücadele etti.