Yaşam
Kadın sürücüyü trafikte kıstırdı, ehliyetinden oldu

Bahçelievler'de kadın sürücünün önünü kesen bir kişi dehşeti yaşattı. Yol verme tartışmasında trafiği tehlikeye düşürerek kadın sürücünün önünü kestikten sonra araçtan inerek küfürler savuran adama ceza kesildi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 23:52
|
09.08.2025
09.08.2025
saat ikonu 23:52

’de kadın sürücünün trafikte uğradığı sözlü saldırı sonrası yayınlanan görüntüler üzerine ekipler harekete geçti.

Kadın sürücüyü trafikte kıstırdı, ehliyetinden oldu

EHLİYETİNE EL KONULDU, PARA CEZASI VERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bir araç sürücüsünün kadın bir sürücünün önünü kestiği görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucu Bahçelievler Merkez Mahallesi’nde trafik akışını engelleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen F.Y. isimli şahıs aracı ile birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheli şoför hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ‘tehlikeli şekilde şerit değiştirmek’, ‘trafik genel hükümlerine uymamak’, ‘geçiş kurallarına uymadan araç geçmek’, ‘gereksiz ve ani yavaşlamak’, ‘saygısızca araç kullanmak’, ‘emniyet kemeri kullanmamak’ ve ‘yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmak’ maddelerinden toplamda 13 bin 289 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konulurken hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

