Liverpool'da 53 milyon Euroluk ayrılık: Hücum hattında yine veda!

Liverpoollu Darwin Nunez, Al Hilal'e transfer oldu. Yıldız golcü, 53 milyon Euroluk bonservisiyle Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

https://x.com/Alhilal_EN/status/1954272916725551478

DARWIN NUNEZ TRANSFERİ DUYURULDU

Suudi Arabistan ekipleri yıldız transferlerine devam ediyor. Liverpool'da gözden çıkarılan Darwin Nunez, Al Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

VICTOR OSIMHEN OLMAMIŞTI

Galatasaraylı Victor Osimhen'i transfer edemeyen Al Hilal, sürpriz bir hamleyle Darwin Nunez'i kadrosuna kattı. Suudi ekibi, yıldız golcüye yıllık 22 milyon Euro maaş verecek.

LIVERPOOL CİDDİ BİR YAPILANMAYA GİTTİ

Florian Wirtz ve Hugo Ekitike gibi hücumcuları kadrosuna katan Liverpool, ön bölgedeki birkaç isme ivedi şekilde veda etti.