Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Liverpool'da 53 milyon Euroluk ayrılık: Hücum hattında yine veda!

Liverpool'un hücum hattında bir ayrılık daha yaşandı. Liverpool yönetimi, Luis Diaz'ın ardından Darwin Nunez'in de transfer olmasına izin verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Liverpool'da 53 milyon Euroluk ayrılık: Hücum hattında yine veda!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 00:32

Liverpoollu Darwin Nunez, 'e oldu. Yıldız , 53 milyon Euroluk bonservisiyle 'ın yolunu tuttu.

https://x.com/Alhilal_EN/status/1954272916725551478

DARWIN NUNEZ TRANSFERİ DUYURULDU

Suudi Arabistan ekipleri yıldız transferlerine devam ediyor. 'da gözden çıkarılan Darwin Nunez, Al Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Liverpool'da 53 milyon Euroluk ayrılık: Hücum hattında yine veda!

VICTOR OSIMHEN OLMAMIŞTI

Galatasaraylı Victor Osimhen'i transfer edemeyen Al Hilal, sürpriz bir hamleyle Darwin Nunez'i kadrosuna kattı. Suudi ekibi, yıldız golcüye yıllık 22 milyon Euro maaş verecek.

Liverpool'da 53 milyon Euroluk ayrılık: Hücum hattında yine veda!

LIVERPOOL CİDDİ BİR YAPILANMAYA GİTTİ

Florian Wirtz ve Hugo Ekitike gibi hücumcuları kadrosuna katan Liverpool, ön bölgedeki birkaç isme ivedi şekilde veda etti.

Liverpool'da 53 milyon Euroluk ayrılık: Hücum hattında yine veda!

Sıkça Sorulan Sorular

LIVERPOOL NUNEZ İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Premier Lig şampiyonu, yıldız golcü için Benfica ile anlaşmış ve 85 milyon Euroluk transfer yatırımı gerçekleştirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jose Mourinho’nun forvet tutkusu: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin yerine yıldız golcü!
Mohamed Salah'tan UEFA'ya rest: Filistin'i anlamlı şekilde gündeme taşıdı
ETİKETLER
#transfer
#suudi arabistan
#golcü
#liverpool
#Al Hilal
#Al Hilal
#Transfer Haberleri
#Darwin Núñez
#Liverpool
#Darwin Nunez
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.