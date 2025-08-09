Mohamed Salah'tan UEFA'ya rest: Filistin'i anlamlı şekilde gündeme taşıdı

UEFA; 'Filistinli Pele' olarak görülen Suleiman al-Obeid'in hayatını kaybettiğini duyururken, Mohamed Salah ise ikiyüzlülüğe dair tepki gösterdi. Yıldız futbolcu, 'Bize nerede ve nasıl öldüğünü söyleyebilir misin?' dedi.

MOHAMED SALAH'TAN ANLAMLI FİLİSTİN ÇIKIŞI

UEFA'dan eski futbolcu Suleiman al-Obeid'in vefatıyla ilgili, "Filistinli Pele Suleiman al-Obeid'in vedası... Karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut olan yetenek." paylaşımı geldi. Mohamed Salah ise sürece dair net bir soru sordu ve 'Bize nerede ve nasıl öldüğünü söyleyebilir misin?' yazdı. Esasen ise Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obeid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetmişti.

MOHAMED SALAH'IN DUYARLI YORUMUNA BÜYÜK DESTEK

Mısırlı yıldızın paylaşımı X'te 16 milyon görüntülenmeye ulaşırken; 12 binden fazla yorum, 127 binden fazla yeniden paylaşım ve 381 binden fazla da beğeni aldı.