 Burak Ayaydın

Mohamed Salah'tan UEFA'ya rest: Filistin'i anlamlı şekilde gündeme taşıdı

Mohamed Salah, Filistin'de yaşananlara dair anlamlı bir tepki verdi. Liverpoollu yıldız, UEFA'nın Filistinli futbolcu paylaşımına tepki gösterdi.

Mohamed Salah'tan UEFA'ya rest: Filistin'i anlamlı şekilde gündeme taşıdı
Burak Ayaydın
09.08.2025
21:25
09.08.2025
21:45

; 'Filistinli Pele' olarak görülen Suleiman al-Obeid'in hayatını kaybettiğini duyururken, ise ikiyüzlülüğe dair tepki gösterdi. Yıldız futbolcu, 'Bize nerede ve nasıl öldüğünü söyleyebilir misin?' dedi.

https://x.com/MoSalah/status/1954215423861240020

MOHAMED SALAH'TAN ANLAMLI FİLİSTİN ÇIKIŞI

UEFA'dan eski futbolcu Suleiman al-Obeid'in vefatıyla ilgili, "Filistinli Pele Suleiman al-Obeid'in vedası... Karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut olan yetenek." paylaşımı geldi. Mohamed Salah ise sürece dair net bir soru sordu ve 'Bize nerede ve nasıl öldüğünü söyleyebilir misin?' yazdı. Esasen ise 'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obeid, geçen çarşamba günü işgal güçlerinin 'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetmişti.

https://x.com/UEFA/status/1953903798688395539

MOHAMED SALAH'IN DUYARLI YORUMUNA BÜYÜK DESTEK

Mısırlı yıldızın paylaşımı X'te 16 milyon görüntülenmeye ulaşırken; 12 binden fazla yorum, 127 binden fazla yeniden paylaşım ve 381 binden fazla da beğeni aldı.

Mohamed Salah'tan UEFA'ya rest: Filistin'i anlamlı şekilde gündeme taşıdı

Sıkça Sorulan Sorular

UEFA NEDEN TEPKİ GÖRÜYOR?
Avrupa futbolunun patronu olarak görülen kurum, İsrail'in takımlarına hala turnuvalara katılma izni veriyor.
