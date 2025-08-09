Trabzonspor'da yıldız vedası: Transferde büyük kriz!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır için transferde sürpriz saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un resti sonrasında takımda kalmıştı! Şu anda ise yıldız eldiven, bugün gelinen noktada sürpriz bir şekilde Trabzonspor'a veda edebilir.

TRABZONSPOR'DA UĞURCAN ÇAKIR AYRILIĞI

Trabzonspor'un mali tabloda rahatlamaya ihtiyaç duyduğu dönemde, Uğurcan Çakır'ın ayrılığı tezat şekilde yeniden gündeme geldi! Milli kalecinin Avrupa'ya transfer olmasına olumlu bakan yönetim, Uğurcan Çakır için gelecek ciddi teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Ayrıca da Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın veda etmesi halinde kale pozisyonunda Berke Özer ile devam etmeyi tasarlıyor.

UĞURCAN ÇAKIR TRABZONSPOR SONRASINDA AVRUPA'YI İSTİYOR

Avrupa'ya transfer olmak istediği bilinen Uğurcan Çakır, iyi bir teklifle birlikte Karadeniz devinden ayrılmaya sıcak yaklaşıyor. Kritik süreçte ilk olarak Trabzonspor'un para kazanmasını gözeten deneyimli futbolcu, akabinde ise heyecanlandığı bir hikâyede yer almanın anlamlı olacağına inanıyor.

TRABZONSPORLU UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TRANSFERDE MONACO VE SHAKTAR DONETSK KRİTİKLERİ

Uğurcan Çakır'ın transferiyle yakından ilgilenen Monaco ve Shaktar Donetsk, Trabzonspor'un 20 milyon Euroluk beklentisi sebebiyle temasları ilerletmemişti.

UĞURCAN ÇAKIR VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Yıldız kaleci, bordo mavililer ile geçen sezon 43 maça çıkmış ve 52 gol yemişti. İlave olarak da bu dönemde 18 mücadelede kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, 2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım'ın bir numaralı ismi durumunda.