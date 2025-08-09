Altay Bayındır'a güle güle: Transferde büyük sürpriz!

Altay Bayındır için transfer kritiği yeniden devrede. Fenerbahçe'den Manchester United'a gittiğinden bu yana yedek kaleci olan Altay Bayındır'ın, Gianluigi Donnarumma transferiyle birlikte takımdan gönderileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ALTAY BAYINDIR İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER SEZONU

Fenerbahçe sonrasında Manchester United ile kariyerinde yeni bir sayfa açan Altay Bayındır, İngiliz devindeki süreçte genel olarak hep yedek kalmıştı. Akabinde ise Altay Bayındır'ın Manchester United tarafından gözden çıkarıldığı haberlerinin duyurulduğu dönemlerin üzerine, şimdi de Gianluigi Donnarumma transferi gündeme geldi. Esasen ise İngiltere basını, Manchester United'ın Gianluigi Donnarumma için resmen devrede olduğunu açıkladı.

ALTAY BAYINDIR'A PSG'DEN KÖTÜ HABER

Fransız devi PSG, Gianluigi Donnarumma'nın sözleşmesinin son senesinde olması sebebiyle flaş bir hamle yaptı ve Lucas Chevalier transferini açıkladı. Bu gelişme; Gianluigi Donnarumma'nın ayrılacağı ihtimallerini güçlendirirken, Manchester United tarafında da ayrıca yeni bir kaleci rotasyonu konusunu gündeme getirdi.

ALTAY BAYINDIR'IN MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

İngiliz devine 2023 yazında transfer olan ve şu ana kadar sadece 11 maça çıkabilen Altay Bayındır, 3 mücadeleyi gol yemeden bitirmiş ve 20 kez de skor tabelasının değişmesine engel olamamıştı.