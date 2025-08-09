Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Altay Bayındır'a güle güle: Transferde büyük sürpriz!

Altay Bayındır için ayrılık çanları çalıyor. An itibarıyla Manchester United, PSG'den Gianluigi Donnarumma için transfer süreci başlattı ve yedek kaleci Altay Bayındır konusu yine gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altay Bayındır'a güle güle: Transferde büyük sürpriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 23:30

için kritiği yeniden devrede. Fenerbahçe'den Manchester United'a gittiğinden bu yana yedek olan Altay Bayındır'ın, Gianluigi Donnarumma transferiyle birlikte takımdan gönderileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ALTAY BAYINDIR İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER SEZONU

Fenerbahçe sonrasında Manchester United ile kariyerinde yeni bir sayfa açan Altay Bayındır, İngiliz devindeki süreçte genel olarak hep yedek kalmıştı. Akabinde ise Altay Bayındır'ın Manchester United tarafından gözden çıkarıldığı haberlerinin duyurulduğu dönemlerin üzerine, şimdi de Gianluigi Donnarumma transferi gündeme geldi. Esasen ise İngiltere basını, Manchester United'ın Gianluigi Donnarumma için resmen devrede olduğunu açıkladı.

Altay Bayındır'a güle güle: Transferde büyük sürpriz!

ALTAY BAYINDIR'A PSG'DEN KÖTÜ HABER

Fransız devi PSG, Gianluigi Donnarumma'nın sözleşmesinin son senesinde olması sebebiyle flaş bir hamle yaptı ve Lucas Chevalier transferini açıkladı. Bu gelişme; Gianluigi Donnarumma'nın ayrılacağı ihtimallerini güçlendirirken, Manchester United tarafında da ayrıca yeni bir kaleci rotasyonu konusunu gündeme getirdi.

Altay Bayındır'a güle güle: Transferde büyük sürpriz!

ALTAY BAYINDIR'IN MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

İngiliz devine 2023 yazında transfer olan ve şu ana kadar sadece 11 maça çıkabilen Altay Bayındır, 3 mücadeleyi gol yemeden bitirmiş ve 20 kez de skor tabelasının değişmesine engel olamamıştı.

Altay Bayındır'a güle güle: Transferde büyük sürpriz!

Sıkça Sorulan Sorular

ALTAY BAYINDIR NE KADAR BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU?
MANU, 27 yaşındaki kaleci için 5 milyon Euro bonservis ödemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jose Mourinho’nun forvet tutkusu: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin yerine yıldız golcü!
Trabzonspor'da yıldız vedası: Transferde büyük kriz!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altay Bayındır penaltıyı kurtardı: Manchester United kupayı kazandı!
ETİKETLER
#transfer
#kaleci
#altay bayındır
#altay bayındır
#Transfer Haberleri
#Manchester United
#Gianluigi Donnarumma
#Manchester United
#Gianluigi Donnarumma
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.