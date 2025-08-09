Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Altay Bayındır penaltıyı kurtardı: Manchester United kupayı kazandı!

Manchester United ve Fiorentina, Snapdragon Kupası'nda karşılaştı. Altay Bayındır'ın kurtardığı penaltı, uzun zamandır kötü bir gidişatı olan İngiliz devine zaferi getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altay Bayındır penaltıyı kurtardı: Manchester United kupayı kazandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 19:08

Old Trafford Stadyumu'nda Snapdragon Kupası düzenlendi ve Manchester United ile sahaya çıktı. Konuk ekip 8. dakikada Simon Sohm ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi ise Robin Gosens'in 25. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla skoru eşitledi ve mücadele penaltılara gitti.

ALTAY BAYINDIR FARKIYLA MANCHESTER UNITED KUPAYI KAZANDI

Seri penaltı atışlarında skor 4-4'ken kritik bir kurtarış yapan , İngiliz devinin 5-4'lük galibiyetinde başroldeki isimlerden oldu ve Manchester United yeni sezona kupayla başladı.

https://x.com/ManUtd/status/1954178062607679927

MANCHESTER UNITED KÂBUSTAN UYANDI

Geçen takvim yılında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Manchester United, yeni sezona kupayla başladı ve yıllar sonra gelecek sürpriz başarılar için öz güven tazeledi.

https://x.com/UtdJoshua03/status/1954179823854633134

Sıkça Sorulan Sorular

ALTAY BAYINDIR TRANSFERİ NE DURUMDA?
Yetenekli kalecinin, Premier Lig devinden ayrılması bekleniyordu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Romulo'ya dev veda: Transferde Manchester United rüzgârı!
Jose Mourinho’nun forvet tutkusu: Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin yerine yıldız golcü!
ETİKETLER
#Futbol
#fiorentina
#altay bayındır
#altay bayındır
#Manchester United
#Snapdragon Kupası
#Manchester United
#Snapdragon Kupası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.