Altay Bayındır penaltıyı kurtardı: Manchester United kupayı kazandı!

Old Trafford Stadyumu'nda Snapdragon Kupası düzenlendi ve Manchester United ile Fiorentina sahaya çıktı. Konuk ekip 8. dakikada Simon Sohm ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi ise Robin Gosens'in 25. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla skoru eşitledi ve mücadele penaltılara gitti.

ALTAY BAYINDIR FARKIYLA MANCHESTER UNITED KUPAYI KAZANDI

Seri penaltı atışlarında skor 4-4'ken kritik bir kurtarış yapan Altay Bayındır, İngiliz devinin 5-4'lük galibiyetinde başroldeki isimlerden oldu ve Manchester United yeni sezona kupayla başladı.

https://x.com/ManUtd/status/1954178062607679927

MANCHESTER UNITED KÂBUSTAN UYANDI

Geçen takvim yılında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Manchester United, yeni sezona kupayla başladı ve yıllar sonra gelecek sürpriz başarılar için öz güven tazeledi.

https://x.com/UtdJoshua03/status/1954179823854633134