Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Romulo'ya dev veda: Transferde Manchester United rüzgârı!

Göztepeli Romulo transferinde kritik bir eşik geride kaldı. İngiliz devi Manchester United, Leipzigli Benjamin Sesko'yu kadrosuna kattı ve Romulo transferi için geri sayım başladı.

Romulo'ya dev veda: Transferde Manchester United rüzgârı!
Burak Ayaydın
09.08.2025
09.08.2025
'ye transferi için büyük müjde geldi. Brezilyalı golcüyle uzun zamandır transfer görüşmeleri yapan , yıldız forveti Benjamin Sesko'yu 76.5 milyon Euro bedelle Manchester United'a gönderdi.

ROMULO TRANSFERİNDE LEIPZIG'İN VİTES YÜKSELTMESİ BEKLENİYOR

Benjamin Sesko'yu yüksek bir bedelle gönderen Leipzig'in, bundan sonraki süreçte Romulo için vites yükseltmesi ve Göztepe'nin beklentilerini karşılayacak bir transfer teklifi yapması bekleniyor.

Romulo'ya dev veda: Transferde Manchester United rüzgârı!

LEIPZIG'DEN 76.5 MİLYON EURO BEDELLE AYRILAN BENJAMIN SESKO'NUN PERFORMANSI

Leipzig ile yollarını ayırıp Manchester United'a transfer olan Benjamin Sesko, geçen sezon Alman ekibiyle 45 maça çıkmış ve 21 gol ile 6 asistlik katkı sağlamıştı.

Romulo'ya dev veda: Transferde Manchester United rüzgârı!

Sıkça Sorulan Sorular

LEIPZIG ROMULO İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEYECEK?
Göztepe'nin, Brezilyalı golcü için 20 milyon Euro civarlarında beklentisi vardı.
ETİKETLER
#göztepe
#göztepe
#leipzig
#leipzig
#Transfer Haberleri
#Romulo
#Romulo
#Manchester United
#Benjamin Sesko
#Spor
