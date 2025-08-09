Romulo'ya dev veda: Transferde Manchester United rüzgârı!

Göztepe'ye Romulo transferi için büyük müjde geldi. Brezilyalı golcüyle uzun zamandır transfer görüşmeleri yapan Leipzig, yıldız forveti Benjamin Sesko'yu 76.5 milyon Euro bedelle Manchester United'a gönderdi.

ROMULO TRANSFERİNDE LEIPZIG'İN VİTES YÜKSELTMESİ BEKLENİYOR

Benjamin Sesko'yu yüksek bir bedelle gönderen Leipzig'in, bundan sonraki süreçte Romulo için vites yükseltmesi ve Göztepe'nin beklentilerini karşılayacak bir transfer teklifi yapması bekleniyor.

LEIPZIG'DEN 76.5 MİLYON EURO BEDELLE AYRILAN BENJAMIN SESKO'NUN PERFORMANSI

Leipzig ile yollarını ayırıp Manchester United'a transfer olan Benjamin Sesko, geçen sezon Alman ekibiyle 45 maça çıkmış ve 21 gol ile 6 asistlik katkı sağlamıştı.