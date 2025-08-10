Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Emre Belözoğlu kazandı: Antalyaspor'dan 3 puan!

Antalyaspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, uzun lig maratonuna galibiyetle başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emre Belözoğlu kazandı: Antalyaspor'dan 3 puan!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 00:42

, kendi sahasında ağırladığı 'yı 2-1 ile geçti. yönetimindeki takımın golleri Güray (19) ve Storm'dan (40) gelirken, konuk ekip ise tek sayısını Gueye (31) ile buldu.

Emre Belözoğlu kazandı: Antalyaspor'dan 3 puan!

EMRE BELÖZOĞLU KARŞISINDA ŞOTA ARVELADZE MAĞLUP OLDU

2012-2015 arasında Kasımpaşa'da görev yapan Gürcü teknik direktör , yaklaşık 10 yıl sonra geri döndüğü ikinci dönemine Antalyaspor mağlubiyetiyle başladı.

Emre Belözoğlu kazandı: Antalyaspor'dan 3 puan!

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz.

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Van de Streek (Dk. 84 Hasan Ilçin), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 38 Dzhikiya), Paal, Soner Dikmen (Dk. 84 Mert Yılmaz), Kaluzinski, Güray Vural, Abdülkadir Ömür (Dk. 64 Bünyamin Balcı), Storm, Cvancara (Dk. 84 Poyraz Efe Yıldırım).

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza (Dk. 64 Yusuf Barası), Baldursson (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Cafu (Dk. 85 Cem Üstündağ), Fall (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Hajradinovic, Ben Ouanes, Gueye.

Goller: Dk.19 Güray Vural, Dk. 40 Storm (Antalyaspor), Dk. 31 Gueye (Kasımpaşa).

Sarı kartlar: Dk. 9 Güray Vural, Dk. 16 Paal, Dk. 86 Poyraz Efe Yıldırım (Antalyaspor), Dk. 65 Yusuf Barası, Dk. 90+1 Gianniotis, 90+5 Winck, Dk. 90+11 Ben Ouanes (Kasımpaşa).

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE BELÖZOĞLU ANTALYASPOR'A NASIL GERİ DÖNDÜ?
Genç teknik adam, Akdeniz ekibindeki yönetim değişikliğiyle birlikte yeniden göreve başlamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsunspor galibiyetle başladı: Gençlerbirliği Süper Lig sınavında takıldı!
Altay Bayındır'a güle güle: Transferde büyük sürpriz!
ETİKETLER
#süper lig
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#antalyaspor
#antalyaspor
#emre belözoğlu
#emre belözoğlu
#stormy daniels
#şota arveladze
#Güray Vural
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.