Emre Belözoğlu kazandı: Antalyaspor'dan 3 puan!

Antalyaspor, kendi sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti. Emre Belözoğlu yönetimindeki takımın golleri Güray (19) ve Storm'dan (40) gelirken, konuk ekip ise tek sayısını Gueye (31) ile buldu.

EMRE BELÖZOĞLU KARŞISINDA ŞOTA ARVELADZE MAĞLUP OLDU

2012-2015 arasında Kasımpaşa'da görev yapan Gürcü teknik direktör Şota Arveladze, yaklaşık 10 yıl sonra geri döndüğü ikinci dönemine Antalyaspor mağlubiyetiyle başladı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz.

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Van de Streek (Dk. 84 Hasan Ilçin), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 38 Dzhikiya), Paal, Soner Dikmen (Dk. 84 Mert Yılmaz), Kaluzinski, Güray Vural, Abdülkadir Ömür (Dk. 64 Bünyamin Balcı), Storm, Cvancara (Dk. 84 Poyraz Efe Yıldırım).

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza (Dk. 64 Yusuf Barası), Baldursson (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Cafu (Dk. 85 Cem Üstündağ), Fall (Dk. 87 Ali Yavuz Kol), Hajradinovic, Ben Ouanes, Gueye.

Goller: Dk.19 Güray Vural, Dk. 40 Storm (Antalyaspor), Dk. 31 Gueye (Kasımpaşa).

Sarı kartlar: Dk. 9 Güray Vural, Dk. 16 Paal, Dk. 86 Poyraz Efe Yıldırım (Antalyaspor), Dk. 65 Yusuf Barası, Dk. 90+1 Gianniotis, 90+5 Winck, Dk. 90+11 Ben Ouanes (Kasımpaşa).