Samsunspor galibiyetle başladı: Gençlerbirliği Süper Lig sınavında takıldı!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği'ni 2-1 ile geçti. Ev sahibinin golleri Marius Mouandilmadji (38-P) ve Holse'den (67) gelirken, misafir takım ise tek skorunu Metehan Mimaroğlu (88) ile buldu.

GENÇLERBİRLİĞİ SINAVI GEÇEMEDİ

1. Lig serüveni sonrasında yeniden Trendyol Süper Lig'e dönen Gençlerbirliği, sezona mağlubiyetle başladı. Ayrıca kırmızı siyahlılar, Samsunspor deplasmanında kaptanını da kaybetti! Zira Peter Etebo, ilk yarının sonlarına doğru sakatlanarak oyundan çıktı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Akıncık.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 72 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham (Dk. 83 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Holse (Dk. 72 Makoumbou), Dimata (Dk. 63 Muja), Mouandilmadji (Dk. 83 Ebriba Ceesay).

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Zan Zuzek, Goutas, Abdurrahim Dursun (Dk. 68 Hanousek), Etebo (Dk. 42 Samed Onur), Kyabou, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Thalisson), Nalepa (Dk. 82 Furkan Ayaz Özcan), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 68 Göktan Gürbüz).

Goller: Dk. 38 (Penaltıdan) Mouandilmadji, Dk. 67 Holse (Samsunspor), Dk. 88 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği).

Sarı kart: Dk. 78 Celil Yüksel (Samsunspor).