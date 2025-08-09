Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Samsunspor galibiyetle başladı: Gençlerbirliği Süper Lig sınavında takıldı!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon başladı. Karadeniz ekibi Samsunspor, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Samsunspor galibiyetle başladı: Gençlerbirliği Süper Lig sınavında takıldı!
Burak Ayaydın
09.08.2025
21:55
09.08.2025
21:55

, 'in yeni ekibi 'ni 2-1 ile geçti. Ev sahibinin golleri Marius Mouandilmadji (38-P) ve Holse'den (67) gelirken, misafir takım ise tek skorunu Metehan Mimaroğlu (88) ile buldu.

Samsunspor galibiyetle başladı: Gençlerbirliği Süper Lig sınavında takıldı!

GENÇLERBİRLİĞİ SINAVI GEÇEMEDİ

1. Lig serüveni sonrasında yeniden Trendyol 'e dönen Gençlerbirliği, sezona mağlubiyetle başladı. Ayrıca kırmızı siyahlılar, Samsunspor deplasmanında kaptanını da kaybetti! Zira Peter Etebo, ilk yarının sonlarına doğru sakatlanarak oyundan çıktı.

Samsunspor galibiyetle başladı: Gençlerbirliği Süper Lig sınavında takıldı!

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Mehmet Akıncık.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 72 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham (Dk. 83 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Holse (Dk. 72 Makoumbou), Dimata (Dk. 63 Muja), Mouandilmadji (Dk. 83 Ebriba Ceesay).

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Zan Zuzek, Goutas, Abdurrahim Dursun (Dk. 68 Hanousek), Etebo (Dk. 42 Samed Onur), Kyabou, Fıratcan Üzüm (Dk. 46 Thalisson), Nalepa (Dk. 82 Furkan Ayaz Özcan), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 68 Göktan Gürbüz).

Goller: Dk. 38 (Penaltıdan) Mouandilmadji, Dk. 67 Holse (Samsunspor), Dk. 88 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği).

Sarı kart: Dk. 78 Celil Yüksel (Samsunspor).

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG'İN AÇILIŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?
Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkmış ve 3-0 galip gelmişti.
