Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Kayserispor'dan transfer şov: Art arda sürpriz isimler!

Kayserispor'dan transferde flaş hamleler geldi. Geçtiğimiz günlerde transfer yasağını kaldıran Süper Lig ekibi, an itibarıyla tam 8 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 20:06
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 20:11

'da 'in yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Anadolu temsilcisi, transfer yasağının kalkmasıyla birlikte pek çok kritik takviye gerçekleştirdi.

Kayserispor'dan transfer şov: Art arda sürpriz isimler!

KAYSERİSPOR'UN YENİ TRANSFERLERİ

Kayserispor; transfer yasağının kaldırılmasının ardından prensip anlaşmasına vardığı isimleri duyurdu ve Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, , Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ile Indrit Tuci'yi transfer ettiğini açıkladı.

https://x.com/KayserisporFK/status/1954144574525362442

KAYSERİSPOR BAŞKANI GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Transfer yasağının kalktığını duyuran başkan Nurettin Açıkalın, "Büyük Kayserispor taraftarı sabırla beklediğimiz bir sürecin sonuna geldik. Bu saat itibarıyla transfer tahtamız açılmıştır. Bütün takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Karşımızda olan herkese de bugünleri unutmadığımızı söylemek istiyorum. Zor bir süreçti. Sizin de sabırsızlığınızı anlıyorum ama zamana ihtiyacımız vardı. Bu zamanı da bu şekilde değerlendirdik. Sizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kayserispor'a desteğinizi esirgemeyin, Kayserispor'un yanında olmaya devam edin. Sizlerle birlikte güçlüyüz. Sizleri çok seviyoruz." demişti.

https://x.com/KayserisporFK/status/1954188971958804987

KAYSERİSPOR'DA TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Sarı kırmızılı takıma birkaç futbolcunun daha katılması bekleniyor.
