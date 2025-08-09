Kayserispor'dan transfer şov: Art arda sürpriz isimler!

Kayserispor'da Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklar başladı. Anadolu temsilcisi, transfer yasağının kalkmasıyla birlikte pek çok kritik takviye gerçekleştirdi.

KAYSERİSPOR'UN YENİ TRANSFERLERİ

Kayserispor; transfer yasağının kaldırılmasının ardından prensip anlaşmasına vardığı isimleri duyurdu ve Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ile Indrit Tuci'yi transfer ettiğini açıkladı.

https://x.com/KayserisporFK/status/1954144574525362442

KAYSERİSPOR BAŞKANI GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Transfer yasağının kalktığını duyuran başkan Nurettin Açıkalın, "Büyük Kayserispor taraftarı sabırla beklediğimiz bir sürecin sonuna geldik. Bu saat itibarıyla transfer tahtamız açılmıştır. Bütün takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Karşımızda olan herkese de bugünleri unutmadığımızı söylemek istiyorum. Zor bir süreçti. Sizin de sabırsızlığınızı anlıyorum ama zamana ihtiyacımız vardı. Bu zamanı da bu şekilde değerlendirdik. Sizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kayserispor'a desteğinizi esirgemeyin, Kayserispor'un yanında olmaya devam edin. Sizlerle birlikte güçlüyüz. Sizleri çok seviyoruz." demişti.

https://x.com/KayserisporFK/status/1954188971958804987